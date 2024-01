NAPOLI (ITALPRESS) – “Per la prima del 2024 vorrei che si invertisse la rotta. Col Monza abbiamo fatto una buonissima prestazione, è mancato solo il risultato. Napoli è casa mia, non sono ancora riuscito a ripetere quanto fatto nella prima esperienza, mi sento quasi in debito. Spero di svoltare presto”. Così il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia della sfida di Torino, squadra che ha allenato dal 2018 al 2020. Il tecnico parla del primo acquisto azzurro, Mazzocchi: “Un ragazzo eccezionale, ha una grande carica, ci ho parlato. Chi viene qui deve essere motivato e trasmettere carica a chi si addormenta”. Poche indicazioni sulle scelte di formazioni, a partire da quella dell’attaccante: “Raspadori è un centravanti di manovra. Vedrò l’allenamento fino all’ultimo e deciderò chi sostituirà Osimhen. Simeone ha sempre il sorriso, è un ragazzo allegro e prezioso, dovrebbero essere tutti come lui. Politano? Ho speranze di recuperarlo. Gaetano ci prova, Cajuste e Lobotka stanno bene, cerco di recuperare anche Demme. Siamo ai minimi termini sia a centrocampo che in difesa”.

