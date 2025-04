Napoli in lutto, a 91 anni è morto Roberto De Simone

NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli in lutto per la morte del maestro Roberto De Simone, studioso dell’espressività popolare della Campania, musicista e musicologo, compositore e regista, scomparso all’età di 91 anni.

IL RICORDO DEL SINDACO DI NAPOLI GAETANO MANFREDI

“Napoli perde un riferimento culturale che ha saputo portare nei decenni la nostra città in giro per il mondo, coniugando le antiche tradizioni con una straordinaria attitudine innovativa” afferma in una nota il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi.

“Siamo profondamente addolorati per la morte del maestro, a De Simone eravamo strettamente legati, consapevoli della sua grandezza artistica: per i suoi 90 anni, durante i festeggiamenti del Capodanno, a San Domenico Maggiore gli dedicammo un omaggio nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica’. Il concerto ‘Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone’, realizzato dall’orchestra La Nuova Polifonia diretta da Alessandro De Simone insieme al coro Ensemble Vocale di Napoli, rappresentò un momento molto emozionante – ricorda Manfredi -. Napoli e l’Amministrazione comunale ricorderanno De Simone come merita, per il suo apporto alla cultura italiana ed internazionale. Nell’ambito del compleanno per i 2500 anni della città, avevamo già previsto una mostra per ripercorrere la sua produzione al San Carlo”.

IL RICORDO DEL MINISTRO ALESSANDRO GIULI

“Esprimo sincero cordoglio per la scomparsa del Maestro Roberto De Simone, protagonista straordinario della cultura italiana e ambasciatore autorevole della tradizione musicale e teatrale napoletana nel mondo. Regista, compositore, musicologo e intellettuale illuminato, De Simone ha saputo coniugare genialità artistica e rigore scientifico, dando voce all’immenso patrimonio culturale popolare e alle radici profonde del nostro Paese. Ai suoi familiari le condoglianze del Ministero della Cultura”. Lo scrive su Facebook il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per la scomparsa del Maestro Roberto De Simone.

IL RICORDO DEL PRESIDENTE VINCENZO DE LUCA

“Diciamo addio con commozione al maestro Roberto De Simone, grande compositore, regista, musicologo. Poliedrico e geniale, nei vari generi musicali ed artistici è stato un magnifico cantore dei sentimenti più profondi della cultura e dell’umanità napoletana”. Lo dice in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Della lingua partenopea – prosegue il governatore – De Simone è stato studioso rigoroso ed appassionato, esaltandone tutte le sfumature creative e facendola conoscere ed apprezzare al mondo intero. Roberto De Simone ha ispirato generazioni di musicisti, cantanti, scrittori. La sua “Gatta Cenerentola”, solo per citare una delle sue tante opere, è un patrimonio dell’umanità, straordinaria sublimazione della fantasia. A familiari, amici, e compagni d’arte, la nostra vicinanza e il più profondo cordoglio”.

