Ecco “Dai Dai”, la canzone dei Mondiali 2026 firmata da Shakira e Burna Boy

MILANO (ITALPRESS) – È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 22 maggio “DAI DAI”, il nuovo singolo di SHAKIRA e Burna Boy, l‘inno ufficiale del Fondo FIFA Global Citizen per l’Istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei Mondiali FIFA 2026 per garantire ai bambini di tutto il mondo l’accesso a un’istruzione e a attività sportive di qualità.

Shakira collaborerà con Global Citizen e FIFA per favorire l’accesso all’istruzione nelle comunità svantaggiate, donando al fondo i proventi derivanti dalle sue royalty di “Dai Dai” e 1 dollaro per ogni biglietto venduto del suo prossimo tour “Las Mujeres Ya No Lloran” al fondo educativo. Shakira sarà co-headliner dell’Halftime Show della finale della FIFA World Cup 2026, in programma domenica 19 luglio, insieme a Madonna e BTS.

Per la prima volta nella storia della FIFA World Cup, la finale includerà uno spettacolo di metà partita che unirà artisti internazionali in un momento unico, unendo sport, cultura e impegno sociale, a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund.

L’annuncio dell’uscita di “DAI DAI” è stato diffuso attraverso un video teaser dell’artista colombiana girato allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, dopo il clamoroso concerto “Todo Mundo No Rio” sulla spiaggia di Copacabana, che ha attirato oltre 2 milioni di spettatori. Lo show ha inoltre reso omaggio al Brasile con la partecipazione di ospiti speciali, tra cui Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

Per Burna Boy, questa collaborazione rappresenta un altro momento fondamentale di una carriera che unisce su scala globale musica, sport e cultura. Considerato uno degli artisti africani più influenti della sua generazione, Burna Boy è diventato sinonimo di performance da stadio e dell’ascesa globale della musica e cultura africana.

Dalle tournée negli stadi di tutto il mondo alle performance all’NBA All-Star Game, Burna Boy continua a ridefinire il concetto di arte africana ai massimi livelli in tutto il mondo.

“La Coppa del Mondo è una delle poche cose che il mondo intero vive insieme – ha dichiarato Burna Boy – Il calcio e la musica parlano la stessa lingua. Uniscono le persone indipendentemente dalla loro provenienza e far parte di questo momento attraverso la musica significa molto per me”.

-Foto ufficio stampa On-Outnow-

(ITALPRESS).