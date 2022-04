Dopo i risultati della partitissime (vittorie di Inter e Napoli), il Milan risponderà per fare altri tre passi verso lo scudetto? Lo sapremo nel Monday Night: la capolista nel posticipo se la vedrà col Bologna. Sta ancora male Mihajlovic (in panchina Tanjga), De Silvestri è infortunato. All’andata vinsero i rossoneri per 4-2 (Leao, Calabria, autorete Ibrahimovic, Barrow, Bennacer, Ibrahimovic). Arbitrerà Marinelli. Il Napoli si è dimostrato superiore all’Atalanta. Un rigore concesso da Di Bello, dopo aver controllato l’intervento di Musso su Mertens al video, ha dato a Insigne la possibilità di portare in vantaggio la squadra partenopea a Bergamo. Il bellissimo raddoppio di Politano ha messo la partita in mani azzurre. De Roon ha riaperto la partita nella ripresa, ma Elmas ha assicurato la vittoria alla squadra di Spalletti che ha agganciato (provvisoriamente) il Milan. La vittoria dell’Inter sul campo della Juve (su rigore molto contestato, ripetuto due volte e realizzato da Calhanoglu) ha ridato fiato alle trombe nerazzurre, mentre ha fermato, dopo sedici partite partite senza sconfitte, le velleità bianconere. I nerazzurri, con una partita in meno, possono correre ancora per lo scudetto, ma aritmeticamente tutto è possibile, dato che ci sono 21 punti in palio, più quelli del recupero col Bologna. Il cosiddetto “Derby d’Italia” è stata una partita piena di botte e polemiche. Non è stato uno spot per il bel calcio e l’arbitraggio di Irrati ha lasciato perplessi. Sicuramente non è piaciuto agli juventini che ora penseranno davvero a conservare il posto Chsampions, mentre l’Inter (una partita in meno) è a tre punti dalle due prime e con i tre punti della partita col Bologna (se li prenderà nel recupero) potrebbe esserre prima. Qualche errore difensivo della Samp ha favorito la Roma (ora quinta), di Mkhitaryan il gol giallorosso del vantaggio. Vani i tentativi di evitare la sconfitta della squadra di Giampaolo. Decimo risultato utile consecutivo dei capitolini. Grandine e gol sul Sassuolo (senza Berardi). La Lazio è andata a segno con Lazzari. Gli emiliani non sono stati fortunati con Frattesi (palo). Poi Milinkovic Savic ha messo (quasi) al sicuro il successo della squadra di Sarri. Il gol di Traorè ha riaperto – ma troppo tardi – la partita. Immobile a secco. Il derby toscano è stato abbastanza animato. Gol annullato per intervento del Var a Di Francesco. Nella ripresa, dopo un gol invalidato a Cabral, espulso Luperto e subito rete di Gonzalez convalidata con l’ausilio sempre del Var. Per l’Empoli sono quattordici le partite senza vittorie. I viola coltivano speranze europee. In zona salvezza, il Cagliari è stato travolto a Udine, dove – dopo il gol di Joao Pedro – i friulani, con una tripletta di Beto (a quota 11, come Osimhen), hanno raggiunto la tranquillità, lasciando in mano ai sardi il cerino. In pratica, Cioffi ha concluso la propria missione, mentre Mazzarri correrà gli ultimi pericoli insieme con Venezia e Genoa. Una traversa di Aramu, al Picco, per una partita in cui la squadra di Zanetti, senza Henry in campo e lo stesso tecnico in panchina, ha cercato di controllare la situazione ma ha subito il gol della sconfitta nel recupero da Gyasi. Spezia pressochè in salvo, Venezia sempre più inguaiato. Lunedì, senza lo squalificato Ostigard, il Genoa – che non perde da otto gare (sette pareggi e una vittoria) sarà sul campo del Verona. Rossoblù penultimi, ma speranzosi. A Marassi 3-3 (Simeone, Barak e Criscito su rigore, doppietta di Destro e Kalinic). Dirigerà Fourneau. Il Torino ha spinto la Salernitana verso la serie B. Il rigore (contestato e parato) da Sepe a Belotti e la (giusta) ripetizione del tiro, realizzato dallo stesso capitano granata, è stato l’episodio che ha condizionato la partita dell’Arechi. Fazio ha provocato il penalty e nel finale si è fatto espellere. Le posizioni in coda si sono delineate, ma ci sono molti punti in palio, compresi quelli dei recuperi. Tutto è possibile, quindi.

