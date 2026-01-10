Napoli, controlli della movida nel quartiere Vomero: multe e sequestri

NAPOLI (ITALPRESS) – Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo nelle aree della “movida”, gli agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con quelli della Polizia locale, i militari della Guardia di Finanza e personale dell’ASL Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero.

Complessivamente sono state identificate 53 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllati 16 veicoli e contestate 14 violazioni del Codice della Strada. Una persona è stata segnalata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Inoltre, sono stati controllati 13 esercizi commerciali. Ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 13.500 euro. Infine, sono stati sequestrati 160 chili di prodotti alimentari.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).