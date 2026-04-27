Suzuki, aperta a Misano la stagione del Trofeo GSX-8R Cup

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Si è ufficialmente aperta al Misano World Circuit Marco Simoncelli la stagione del Trofeo GSX-8R Cup. Il primo appuntamento dell’anno ha fatto registrare il tutto esaurito, con ben 40 piloti iscritti, confermando l’elevato interesse e la crescente competitività del trofeo monomarca Suzuki che si sta affermando come uno dei protagonisti del panorama del Campionato Italiano Velocità (CIV). A conquistare la pole position della prima gara è stato Samuele Marino, autore di un eccellente tempo di 1:46,159. Allo spegnersi dei semafori, Marino è scattato perfettamente dalla pole, impedendo a Fabio Starnone di inserirsi alla prima curva. Quest’ultimo, determinato e in grande forma, ha dimostrato fin da subito un passo gara di altissimo livello. I due leader hanno imposto un ritmo forsennato, creando rapidamente un gap sugli inseguitori. Alle loro spalle si è accesa una lotta serrata e spettacolare tra Alessio Salaroli, Harald Lantschner, Stefano Borgonovo e Mattia Lacasella: un gruppo compatto che per tutta la gara ha regalato sorpassi e controsorpassi, mantenendo alta la tensione giro dopo giro. Al terzo passaggio Fabio Starnone ha firmato il giro veloce provvisorio e, insieme a Samuele Marino, ha tentato l’allungo decisivo.

Consapevole del margine sugli avversari, Fabio Starnone ha gestito con intelligenza la gara e, sfruttando la scia di Samuele Marino, ha scontato il long lap penalty assegnatogli per un’infrazione in qualifica, riuscendo comunque a mantenere la seconda posizione. Nel gruppo inseguitore è stato il veterano Sebastiano Zerbo a prendere in mano le operazioni, guidando la rincorsa al podio, ma il distacco dai primi due si è rivelato incolmabile, così come per Roberto Jason Sarchi. Da segnalare la straordinaria rimonta di Mattia Giachino: costretto a partire dal fondo a causa di un problema tecnico prima del via, quando avrebbe dovuto occupare la terza casella, ha messo a segno il giro veloce in gara in 1:46,367, risalendo fino alla quattordicesima posizione. Nel finale, Marino ha mantenuto il vantaggio, mentre Fabio Starnone ha gestito senza rischi la seconda posizione. Alle loro spalle è esplosa la bagarre per il terzo gradino del podio: Harald Lantschner è sembrato poter avere la meglio, ma nel finale è stato Mattia Lacasella a trovare lo spunto decisivo, conquistando un meritato terzo posto al termine di una gara ricca di emozioni.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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