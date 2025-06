A Napoli arrivano le bici ecologiche di Asia, un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale

NAPOLI (ITALPRESS) – Asia e Napoli compiono un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione nei servizi di igiene urbana. Sette biciclette a pedalata assistita sono pronte a entrare in servizio per supportare gli operatori nelle attività di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia delle strade nel centro del capoluogo campano.

I nuovi mezzi, progettati specificamente per l’uso urbano, sono tricicli ecologici dotati posteriormente di un contenitore mobile da 120 litri, perfetto per facilitare le operazioni quotidiane degli operatori ecologici nelle strade affollate di cittadini e turisti e nelle aree pedonali più strette della città dove i tradizionali veicoli meccanici non possono arrivare. I tricicli sono ad alimentazione elettrica con motore di 250W, batterie a litio di ultima tecnologia per un’autonomia di almeno 20 km e una pendenza di oltre il 10%.

Il costo di ogni mezzo si aggira intorno ai 4mila e 500 euro. L’introduzione dei tricicli si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento e transizione ecologica, avviato negli ultimi anni da Asia con l’introduzione di oltre 150 veicoli a bassissimo impatto ambientale, inseriti nel contesto cittadino con l’intento di ridurre l’utilizzo di mezzi a combustione, migliorando allo stesso tempo il decoro urbano e rafforzando la presenza capillare sul territorio. La presentazione dei nuovi mezzi si è svolta oggi in piazza Municipio in concomitanza con la Giornata Mondiale della Bicicletta, mezzo green per eccellenza, che si celebra ogni anno il 3 giugno.

A partecipare all’appuntamento l’assessore comunale al Verde e alla Salute pubblica, Vincenzo Santagada, e l’amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero. “In via sperimentale – spiega Santagada – presentiamo questa importante iniziativa per rendere più sostenibili e anche più ecologici i processi di raccolta per quanto riguarda lo spazzamento manuale. L’adozione delle biciclette, mezzo utile per consentire agli operatori di muoversi con maggiore facilità, rappresenta un connubio tra efficienza e rispetto per l’ambiente. Queste – prosegue l’assessore – vanno aggiunte ad altre iniziative degli ultimi mesi come il posizionamento dei cestini intelligenti. Sicuramente la città è molto più pulita rispetto a due anni fa ma dobbiamo continuare in questo processo, bisogna ancora fare molto” fa sapere Santagada che annuncia anche un incontro programmato questa settimana con Asia e con l’assessore comunale al Bilancio, Pier Paolo Baretta “per cercare di mettere in asse alcuni interventi in vista della Coppa America che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi”.

“Continuiamo con lo sviluppo industriale di Asia Napoli” sottolinea invece l’amministratore unico della società controllata dal Comune, Domenico Ruggiero. “Le nuove biciclette – spiega – serviranno ad agevolare il lavoro degli operatori ecologici e aumentare efficienza e pulizia delle strade con un occhio sempre attento all’ambiente, con 0 emissioni”. La sperimentazione durerà 5 mesi e “una volta terminati passeremo all’inserimento dei mezzi nelle altre municipalità”.

“Crediamo molto in questo progetto, insieme ad altre attrezzature che saranno sperimentate nel corso del 2026 – continua il numero uno di Asia -. Stiamo cercando di passo in passo – conclude – di dare un volto europeo al Comune di Napoli con strumenti nuovi sempre più all’avanguardia e attenti alla salute di tutti”.

-Foto xc9/Italpress-

(ITALPRESS).