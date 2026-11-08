Napoli, a 14 anni va in piazza con un tirapugni per farsi un selfie sui social: denunciato

NAPOLI (ITALPRESS) – Un 14enne è stato trovato in possesso di un tirapugni nel cuore di Napoli. È stato scoperto durante il servizio straordinario di controllo del territorio effettuato questa notte dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. La scena si è consumata in piazza del Plebiscito, uno dei luoghi simbolo della città.

Qui i militari hanno fermato e controllato un 14enne, trovato in possesso del tirapugni. Il minorenne, studente della provincia di Napoli, quando è stato fermato si è scusato. “Volevo solo postare una storia dove mi vedo qui in piazza, sono un bravo ragazzo”, ha detto.

Il 14enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).