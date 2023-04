ROMA (ITALPRESS) – “I film belli italiani ci sono, i registi e registe italiani bravi ci sono, i guizzi ci sono sempre. Però quello che manca è la cura intorno a questi film, l’attenzione di un ambiente attorno al cinema come fatto industriale e come fatto artistico”. Così Nanni Moretti a Tv2000 in un’intervista nel corso del programma Effetto notte, il rotocalco di informazione cinematografica condotto da Fabio Falzone, venerdì 21 aprile alle ore 23.10.

“La Francia – aggiunge Moretti – questa cura la dà ai film, ai registi al cinema come arte e al cinema come industria”.

“Penso che sia per quanto riguarda il personaggio che interpreto sia per quanto riguarda me, – spiega il regista – questo film (Il sol dell’avvenire ndr) riafferma la forza del cinema”.

“Certo il pubblico quantitativamente non è quello degli anni ‘60 e ‘70, e nemmeno quello di dieci anni fa. Però il cinema conserva intatta la sua forza”, conclude Moretti a Tv2000. Nanni Moretti a Tv2000: “In Italia manca la cura industriale e artistica ai film”.

