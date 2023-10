ROMA (ITALPRESS) – “Per le prospettive dei conti e le dinamiche della spesa, che saranno decisive per la sostenibilità del debito pubblico all’interno del nuovo framework di governance economica dell’UE, sarà fondamentale il controllo della spesa pensionistica la cui evoluzione di medio termine, come confermato nelle nuove elaborazioni presentate nella Nota, risentirà assai significativamente dell’invecchiamento della popolazione”. Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, nel corso di un’audizione sulla Nadef nelle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, ricordando che per il comparto di spesa per prestazioni sociali la Nadef “conferma gli andamenti del DEF e la forte rilevanza, anche per gli equilibri futuri della finanza pubblica, di un aggregato che assorbe ormai stabilmente circa il 21% del Pil, un punto in più rispetto alla media del biennio pre-pandemico”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).