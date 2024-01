Mutui, i tassi salgono ancora

ROMA (ITALPRESS) - Tassi di interesse sui mutui ancora in crescita a novembre. Lo rileva la Banca d'Italia, evidenziando che i tassi sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si sono collocati al 4,92%, in salita rispetto al 4,72% di ottobre. Nella pubblicazione "Banche e moneta: serie nazionali", Bankitalia sottolinea che la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 22%. Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo è sceso al 10,27%. fsc/gsl