“Adesso il mondo scientifico si sta dividendo: tampone a tutti o tampone solo a chi ha i sintomi. In Sicilia siamo a metà tra uno e l’altro. Stiamo pensando di fare tamponi a tutto il personale della sanità, perché se manca il nerbo della guerra, il soldato, la guerra contro questa bestia feroce non si potrà fare”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenuto questa mattina a Radio 1. “Siamo di fronte a una epidemia grave – ha aggiunto -, la peggiore degli ultimi 100 anni e i nostri sistemi sanitari erano dotati per altre priorità”.

“Ho chiesto l’impegno dei soldati dell’esercito per fare quello che dovrebbe fare gli uomini in divisa. L’esercito è già in giro con l’operazione strade sicure, il personale è gestito dai prefetti, poiché mai come in questo momento le strade sono sicure, vista la poca gente in giro. Cosa ci vuole a dirottare questo personale in divisa nei porti e negli aeroporti, non ci vuole uno scienziato” ha detto Musumeci.

(ITALPRESS).