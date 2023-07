Musumeci “Le guerre sono sempre una sconfitta per l’umanità”

"Contribuire a fare chiarezza sul ruolo che la Sicilia ha avuto nella seconda guerra mondiale" e "invitare i ragazzi a riflettere sul valore della pace perchè le guerre sono sempre una sconfitta per l'umanità, anche quando sono vinte, invece la pace va preservata come valore irrinunciabile". Così il ministro Nello Musumeci, parlando degli obiettivi del suo libro "La Sicilia bombardata", presentato in un incontro che si è svolto al Teatro Massimo di Palermo. col4/vbo/mrv