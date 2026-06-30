Musumeci “Fiat leader della micromobilità in Europa, 30 Topolino in Vaticano”

ROMA (ITALPRESS) - "Fiat è leader della micromobilità in Europa, oggi celebriamo Topolino che è leader nel segmento dei quadricicli, che è un mercato che sta crescendo enormemente, soprattutto nelle grandi città, ma non solo, proprio per la sua caratteristica di essere accessibile anche per gli spazi ottimizzati. Questo fa sì che Topolino sia davvero il prodotto ideale per i clienti, dai giovani, perché si può guidare dai 14 anni, ma anche tanti adulti e tanti professionisti l'hanno già preferita e scelta come veicolo per la loro mobilità". Così Alessandro Musumeci, direttore marketing Fiat e Abarth Italia, in occasione della presentazione della nuova gamma Topolino e della consegna di 30 veicoli al Governatorato della Città del Vaticano. "Oggi presentiamo un allargamento della gamma di Topolino: la versione Vilebrequin e la versione Sport, parliamo di due edizioni limitate. La Vilebrequin è un'edizione estiva fatta per il secondo anno in partnership con il noto marchio francese di costumi; introduciamo per la prima volta una Topolino con il tettuccio apribile e le porte. Poi la Sport che strizza l'occhio ad un pubblico più giovane, parliamo ovviamente della Generazione Z, i ragazzi che preferiscono il veicolo per la loro mobilità e la loro indipendenza e vogliono anche uno spirito più sportivo e più audace". xb1/tvi/mca1