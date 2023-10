Musumeci “Evitare che la guerra in Israele possa ampliarsi”

AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) - "La diplomazia internazionale ha faticato tantissimo negli ultimi anni per inseguire un obiettivo di pace fra Israele e Palestina. Ho la sensazione che questa vile aggressione possa far saltare il banco e le conseguenze non potranno non riflettersi sulle regioni che appartengono al bacino Mediorientale Euroafricano". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.