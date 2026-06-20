Medicina Top – 20/6/2026

MILANO (ITALPRESS) - Malattie respiratorie, in particolare fibrosi cistica, e le ultime cure per il tumore dell’esofago e dello stomaco: sono i temi dell'ottantatreesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Francesco Blasi, direttore del dipartimento di Area Medica e della Struttura Complessa di Pneumologia e Fibrosi Cistica del Policlinico di Milano, e professore Ordinario di Malattie dell'Apparato Respiratorio all'Università degli Studi di Milano, e Giovanni De Manzoni, direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale e dell'Esofago e dello Stomaco presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Con Federica Griziotti, appena laureata in Medicina e Chirurgia all’Humanitas University di Milano, esploriamo le aspirazioni di un giovane medico appena entrato nella professione. col3/gsl