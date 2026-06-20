Droga nascosta nel comignolo e recuperabile con lenza a Ostia, arrestato pusher

OSTIA (ROMA) (ITALPRESS) - Uno zaino pieno di droga nascosto all'interno di un comignolo e recuperabile tramite una sottile lenza di nylon: è l'ingegnoso sistema di occultamento scoperto dalla Polizia di Stato nel corso di un'indagine congiunta della Squadra Mobile di Roma e del X Distretto Lido. L'operazione, condotta nei lotti popolari di Ostia, ha portato all'arresto di un cinquantenne romano residente a Nettuno, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno fermato dopo averne monitorato i movimenti, trovandolo in possesso di decine di dosi di crack già confezionate. Sul terrazzo dello stabile individuato come base di approvvigionamento, gli investigatori hanno poi recuperato uno zaino sospeso in un comignolo contenente oltre 250 grammi di crack, cocaina, hashish, materiale per il confezionamento e appunti contabili. Complessivamente sono stati sequestrati circa quattro etti di stupefacenti. tvi/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)