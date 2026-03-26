Musumeci “17 milioni per la prevenzione strutturale dei porti delle isole minori in Sicilia”

ROMA - Roma 22/01/2024 Conferenza stampa a Palazzo Chigi, sui provvedimenti contro il rischio sismico nelle isole minori italiane Nella foto: il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci (ROMA - 2024-01-22, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – Quasi 17 milioni di euro a disposizione della Regione Siciliana per interventi di prevenzione strutturale in alcuni porti delle isole minori. Lo comunica il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, dopo avere accolto la proposta della Regione stessa di rivedere, a seguito del ciclone Harry, le iniziali destinazioni candidate nel bando dell’ottobre scorso. Con il disco verde del ministro, il dipartimento nazionale Casa Italia e la Regione Siciliana possono sottoscrivere l’accordo che consentirà l’avvio delle procedure.

Gli otto interventi riguardano le infrastrutture portuali di Santa Marina di Salina, Leni, Favignana e Lipari (Alicudi, Filicudi, Panarea) per un importo totale dei progetti di 16.726 mila euro. “I danni arrecati dal ciclone – spiega il ministro Musumeci – ha in parte modificato le priorità evidenziate dalla Regione con il nostro Avviso nazionale del 9 ottobre scorso. Approvando la rimodulazione degli interventi, consentiamo agli scali portuali siciliani selezionati dal governo regionale il necessario rafforzamento sismico, anche per garantire la loro funzionalità in caso di emergenza”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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