SAN MARINO (ITALPRESS) – Voleranno a Liverpool per partecipare all’Eurovision Song Costest 2023 in rappresentanza della Repubblica di San Marino i Piqued Jacks, band pistoiese che ha trionfato al contest “Una voce per San Marino”, trasmesso ieri sera in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana su San Marino Rtv. “Fino alla fine non ce l’aspettavamo” ammettono i Piqued Jacks ai microfoni di San Marino Rtv. Il cantante e pianista della band E-King, in conferenza stampa, ringrazia il contest “Una voce per San Marino” “per aver creduto nella capacità degli italiani di poter competere a livello internazionale con musica internazionale, è quello che noi con la nostra band abbiamo sempre fatto con la nostra musica”. “C’è tanto da da dare, – aggiunge – non solo nelle grandi città ma anche nelle periferie, ci sono delle perle in Italia”. La canzone “Like an animal” “non è nata per Eurovision” chiarisce, era in lavorazione da tempo ma “è stata registrata una settimana fa apposta per il contest”. Un brano che, spiega, parla dell'”approccio viscerale nei confronti dei propri impulsi”. Ai ragazzi un “in bocca al lupo” anche dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati. “Fatemi vincere perché devo chiudere il confine di Dogana e fare l’Eurovision a San Marino”, ha scherzato di fronte ai giornalisti.(ITALPRESS).

Photo Credits: Segreteria di Stato Turismo San Marino