Musetti “Io terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Lo spero”

MILANO (ITALPRESS) - "Io terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? spero di poter prendere quel posto, quest'anno si è vista la distanza non solo con me ma con tutti gli altri giocatori, loro erano sicuramente un gradino sopra tutti. Il fatto di lavorare e aggiungere persone importanti al mio team è volto a colmare quel gap che quest'anno è stato evidente, mi auguro in futuro di poterlo colmare". Lo ha dichiarato Lorenzo Musetti, a margine dei Gazzetta Sports Awards 2025 a Milano, riferendosi al dualismo Sinner-Alcaraz e alla possibilità di inserirsi nella lotta tra i due. pia/gm/gtr