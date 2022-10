ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – All’interno del Centro Commerciale di Assago 5 persone sono rimaste ferite in seguito ad un’aggressione, avvenuta ieri sera, intorno alle 19, da parte di un uomo di 46 anni, di nazionalità Italiana, il quale, secondo quanto riportato da alcune agenzie, sarebbe affetto da problemi psichici. I cinque, di cui uno è morto, sono stati colpiti dall’aggressore con un coltello recuperato da uno degli espositori. Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Mari. “Il Comune di Assago esprime il proprio dolore per le vittime di questa terribile aggressione. Nonostante non sia facile prevedere atti improvvisi, bisogna comunque che vi sia, all’interno dei posti pubblici con grande affollamento, il rinforzo della vigilanza” fa sapere l’Onorevole Graziano Musella, Presidente del Consiglio Comunale di Assago, il quale aggiunge: “Ad Assago proclamato lutto cittadino”.

Foto: ufficio stampa Musella

(ITALPRESS).