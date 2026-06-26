MILANO (ITALPRESS) – I Muse pubblicano oggi il loro nuovo album “The Wow! Signal”. Caratterizzato da una produzione audace e da una strumentazione esplosiva, il decimo album della band inglese attraversa una serie di paesaggi sonori eterogenei in una ricerca febbrile volta a svelare temi quali la comunicazione extraterrestre, l’ansia tecnologica, lo stupore esistenziale e la ricerca umana di un senso in un mondo sempre più disconnesso. “The Wow! Signal” arriva accompagnato da un visual per il brano, “Hush”, con la partecipazione di Ellie Goulding. La raccolta di 10 brani esce proprio mentre i Muse si preparano a partire per il The Wow! Signal Tour. Dopo l’esibizione da headliner del 2 luglio al Summerfest di Milwaukee, la parte nordamericana prenderà il via domenica 5 luglio all’Hollywood Casino Amphitheater di St. Louis, nel Missouri, per poi fare tappa in diverse città degli Stati Uniti – con una breve deviazione in Canada per alcune date, tra cui il Festival d’été de Québec – prima di concludersi lunedì 31 agosto all’Hollywood Bowl di Los Angeles.

Durante il tour, la band sarà affiancata dai Bloc Party e dai Portugal. The Man in alcune date, e dai The Temper Trap in tutti i concerti. Matt Bellamy e soci si sposteranno poi nel Regno Unito e in Europa per una serie di 16 concerti nei palazzetti.

– foto IPA Agency –

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