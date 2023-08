MILANO (ITALPRESS) – “Sono felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di giocare e aiutare i miei compagni”. Così Yunus Musah, nuovo centrocampista del Milan, nella sua conferenza stampa di presentazione. Lo statunitense classe 2002 è arrivato dal Valencia firmando un contratto fino al 2028. “Penso di essere un giocatore a cui piace far tutto a centrocampo, essere aggressivo, portare la palla avanti. Ho grande forza”. In Spagna Musah è anche stato allenato da Gattuso: “Non ho parlato con lui, ma dovrò chiamarlo adesso che me lo avete chiesto”, ha detto ridendo con i giornalisti. Vent’anni e dei grandi margini di miglioramento, il Milan per il suo sviluppo è il luogo ideale: “E’ uno spogliatoio pieno di giocatori con grande talento – ha detto -. Poter lavorare con loro è un privilegio. Voglio migliorare come giocatore e imparare dai miei compagni, voglio arrivare al massimo”. Musah è cresciuto in Italia, a Castelfranco Veneto col Giorgione: “Venire qui è stata una decisione facile perchè sono cresciuto in Italia”. Su Pioli: “Sto parlando molto con lui, mi sta spiegando cosa vuole da me – ha detto Musah -. Sto cercando di apprendere velocemente per inserirmi nel gruppo più in fretta possibile. Il mister mi sta aiutando tanto. Mi sta provando mezzala. Ho voglia di aiutare il club a crescere ulteriormente, per me è una grande opportunità. Voglio migliorare nell’ultimo passaggio e nell’andare in rete. Qui c’è molta tattica ed è una cosa che mi manca”. Musah infine ha anche parlato dei suoi idoli: “Mi piaceva molto Yaya Tourè, era un punto di riferimento per me. Era un mix di tecnica e potenza”.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

