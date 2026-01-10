Home Video News Xinhua Multinazionali puntano capacità manifatturiere Cina per promuovere l’innovazione
Man mano che le capacità manifatturiere della Cina risalgono la catena del valore, le multinazionali guardano sempre più al Paese non solo come a una base produttiva o a un mercato di consumo, ma anche come a una piattaforma per la ricerca, l'applicazione rapida e l'iterazione tecnologica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)