Mps, Sole 24 Ore “Lovaglio studia doppia Ops su Banco Bpm e Banca Generali”

MILANO (ITALPRESS) – “Atteso un doppio colpo di scena nella grande partita bancaria italiana”. Lo scrive il “Sole 24 Ore”, che in un articolo firmato dal direttore Fabio Tamburini fa sapere che l’amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, “sta dando gli ultimi ritocchi per presentare al cda della banca non una, ma perfino due operazioni di carattere straordinario alternative all’Offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata nei mesi scorsi da Intesa Sanpaolo in accordo con il gruppo Unipol: una Ops sul Banco Bpm e una su Banca Generali”.
Secondo il quotidiano “Lovaglio, vero giocatore di poker, sta cercando di giocare l’asso per ribaltare i rapporti di forza con Intesa all’ultimo, decisivo, giro di tavolo”. I progetti di doppia Ops “hanno il sapore di scelte molto rischiose, tra l’altro alla vigilia della decisione della Procura di Milano sull’inchiesta Mps-Mediobanca”.
Per quanto riguarda Banco Bpm “che l’Ops si riveli possibile è tutto da dimostrare, soprattutto per il veto annunciato dal primo socio del Banco, la francese Credit Agricole, che controlla poco meno di un terzo del capitale”; il blitz su Banca Generali potrebbe diventare possibile “solo con l’accordo della controllante Generali”.
Ma l’ad di Mps, si legge ancora, “si sente l’uomo delle missioni impossibili” e ha “un jolly che può giocare: la cessione, in tutto o in parte, del 13% delle Generali, che controlla tramite Mediobanca“, una operazione nella quale “potrebbe scendere in campo la finanza francese”.
Il board di Mps “non è ancora stato informato” sulle intenzioni di Lovaglio, “anche se – conclude l’articolo – i consiglieri piu’ vicini all’amministratore delegato hanno ricevuto un’allerta su una possibile, imminente convocazione”.
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