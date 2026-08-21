MILANO (ITALPRESS) – Mps ha annunciato il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Nel primo caso per circa 25,31 miliardi, nel secondo per circa 8,72 miliardi. Il corrispettivo complessivo ammonta a circa 34 miliardi di euro. Le opportunità di creazione di valore ammontano a circa 2,6 miliardi di euro annui, di cui circa 800 milioni di euro dall’integrazione di Mediobanca. Lo comunica in una nota Monte dei Paschi di Siena, riportando le decisioni del Cda il cui obiettivo è di “creare un nuovo campione nazionale di riferimento”. La banca senese punta quindi a costruire un gruppo finanziario italiano “più forte, competitivo e resiliente, con oltre 810 miliardi di euro di total financial assets”. Il progetto, spiega Mps nella nota, punta inoltre a rafforzare il quadro competitivo del settore, sostenere il credito all’economia reale e valorizzare il risparmio di lungo termine, contribuendo alla crescita del sistema Italia. Agli azionisti Mps è prevista una distribuzione straordinaria complessiva di 4 miliardi di euro: 1 miliardo in cassa e 3 miliardi in azioni Generali, pari a circa il 4,5% del capitale di Generali agli attuali corsi di mercato. Quanto ai rapporti di cambio, Mps indica 1,567 nuove azioni per ciascuna azione Banco Bpm, in una combinazione che si colloca alla pari rispetto ai valori di mercato, e 6,958 nuove azioni Mps per ogni azione Banca Generali, con un premio del 10% sulla base dei prezzi ufficiali del 19 agosto 2026.

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