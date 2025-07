MPS fissa al 35% la soglia minima per l’Ops su Mediobanca

SIENA (ITALPRESS) – L’efficacia dell’Offerta pubblica di Scambio di MPS su Mediobanca è subordinata all’ottenimento di una partecipazione rappresentativa “almeno pari al 35% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente”. E’ quanto si legge nel prospetto relativo all’aumento di capitale pubblicato da MPS. A differenza della soglia del 66,67%, la soglia del 35% viene indicata come “non rinunciabile” dall’istituto senese.

Secondo Mps, sulla base della conformazione dell’azionariato di Mediobanca, l’acquisto di una partecipazione compresa tra il 35% e il 50% del capitale sociale votante di Mediobanca è “idonea a consentirgli di ottenere il controllo di fatto di Piazzetta Cuccia, esercitando un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di Mediobanca e incidendo sul generale indirizzo della gestione”. E’ quanto riportato nel prospetto dell’Offerta di scambio volontaria totalitaria lanciata dal Monte dei Paschi nei confronti di Mediobanca, pubblicato dall’istituto senese dopo il via libera ieri dalla Consob. “Mps si riserva la facoltà di rafforzare la propria posizione di controllo, secondo le modalità e le tempistiche consentite dal mercato” spiega il prospetto. Per quanto riguarda le tempistiche massime, si segnala che le sinergie, l’ampliamento delle fonti di ricavo nonché i benefici e gli obiettivi strategici dell’Offerta sarebbero comunque realizzabili negli importi previsti a regime, seppur in un orizzonte temporale più esteso di circa 12-18 mesi, con almeno il raggiungimento di circa il 50% delle sinergie attese nei tre anni successivi al perfezionamento dell’Offerta e prevedendone la piena attuazione nella prima parte del 2030.

Mps non prevede di apportare unilateralmente modifiche sostanziali ai contratti di lavoro dei dipendenti di MPS, Mediobanca e delle società facenti parte dei relativi gruppi. E’ quanto si legge nel prospetto relativo all’offerta pubblica di scambio di Mps nei confronti di Mediobanca. “Pertanto – si legge – non si prevede che l’Offerta abbia conseguenze negative dirette sul complessivo organico del Gruppo MPS e del Gruppo Mediobanca quanto a condizioni di lavoro o di impiego. Tenuto conto della complementarietà (e non sovrapposizione) dei business di MPS e Mediobanca, alla sata del documento di Offerta, è ragionevole ritenere che in caso di perfezionamento dell’offerta non vi saranno impatti sul capitale umano e sui siti operativi esistenti di MPS e Mediobanca”.

