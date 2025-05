Movida a Roma, arrestate sette persone per spaccio di droga

ROMA (ITALPRESS) – Sette persone arrestate per detenzione ai fini di spaccio e traffico di stupefacenti è il bilancio di una accurata attività di contrasto antidroga, svolta a Roma, dai Carabinieri durante gli orari della “Movida”, nella Capitale, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un uomo romano di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, che nono stante si trovasse ristretto ai domiciliari, in zona la Rustica, è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina e della somma contante di 850 euro. Un uomo di 50 anni e una donna di 51, romani, fermati in via Prenestina sono stati trovati in possesso di centinaia di dosi di crack e cocaina e per questo sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno invece arrestato una donna romana di 28 anni sorpresa cedere una dose di shaboo ad un giovane acquirente che è stato identificato e segnalato alla Prefettura; a seguito di perquisizione personale, veniva trovata in possesso di ulteriori 3 dosi della stessa sostanza, un bilancino elettronico di precisione. In via Fontana Candida, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un cittadino romeno di 27 anni trovato in possesso di 5 dosi di hashish e 1 di marjuana più un bilancino di precisione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).