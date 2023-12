ROMA (ITALPRESS) – “Noi non abbiamo bisogno di vincere sempre perchè non ne abbiamo il potenziale. Come non lo abbiamo per lottare per lo scudetto, però dobbiamo stare lì nella lotta per il quarto posto e la mia squadra, senza infortuni, può lottare””. Josè Mourinho, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Sassuolo, fissa l’obiettivo stagionale. Il portoghese ha poi fatto il punto sul mercato: “Se grazie al lavoro della società ci fosse la possibilità di prendere qualcuno, ovviamente sarei molto contento. Se non dovesse essere possibile, giocheremo con i giocatori che abbiamo”. Tornando alla gara di domani, Mourinho ammette di essere preoccupato e non solo per il valore degli avversari. “Dovremo andare in casa del Sassuolo e cercare di prendere risultato in una partita che, non voglio dire che mi fa paura, ma che per diversi motivi non è confortante. Sono onesto e dico che l’arbitro (Marcenaro di Genova, ndr) mi preoccupa, perchè lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e ha dimostrato di non avere la stabilità emozionale per una partita di questo livello”. Poi il portoghese ha svelato anche l’altra sua grande preoccupazione per la sfida ai neroverdi: “Amo Berardi perchè è fantastico ma bisogna avere più rispetto per gli avversari. Quello che lui fa destabilizza il gioco, è troppo. Se fosse un mio giocatore avrebbe un grande problema con me”. Con la difesa in emergenza, a sinistra tornerà Rick Karsdorp. “Lui ha le sue qualità e le sue debolezze, però non ha giocato l’ultima partita ed è fresco; mi aspetto tanto da lui”, ha concluso lo Special One.

