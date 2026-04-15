Blazers ai playoff Nba per la prima volta dal 2021, Charlotte elimina Miami

ROMA (ITALPRESS) – Ad Ovest i Portland Trail Blazers battono i Phoenix Suns per 114-110 e conquistano lo status di settima testa di serie per i play-off. A Est, invece, gli Charlotte Hornets eliminano definitivamente i Miami Heat col punteggio di 127-126 e possono continuare a sperare. Due nuovi verdetti nella notte Nba, in attesa delle partite che definiranno le avversarie di Phoenix e Charlotte. La prima si giocherà tutto con la vincente tra Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, la seconda dovrà vedersela invece con la perdente tra Philadelphia 76ers e Orlando Magic. Per i Suns è una sconfitta che fa male. Non sono bastati i 35 punti di Jalen Green in una notte che ha visto protagonista Deni Avdija autore di 41 punti (e 12 assist), con un gioco da tre a 16″1 dalla fine. L’israeliano trascina i Blazers ai play-off per la prima volta dal 2021 (nella notte tra domenica e lunedì gara-1 contro i San Antonio Spurs) e diventa così il quinto giocatore a segnare almeno 40 punti in una partita di play-in, dopo Jayson Tatum (50 per i Boston Celtics nel 2021), Coby White (42 per i Chicago Bulls nel 2024), Anthony Davis (40 per i Dallas Mavericks nel 2025) e Zion Williamson (40 per i New Orleans Pelicans nel 2024).

Sono 30 invece i punti (con 10 assist) realizzati da LaMelo Ball nella vittoria degli Hornets contro gli Heat. È un suo layup a 4″7 dalla fine dell’overtime, oltre ad una stoppata sulla sirena di Miles Bridges (28 punti e 9 rimbalzi per lui) su Davion Mitchell, a regalare un turno in più da giocare a Charlotte. Finisce così la stagione di Miami, che perde anche Bam Adebayo dopo dodici minuti per un infortunio alla schiena (a seguito di un contatto con Ball). “Non c’è nulla di cui vergognarsi nel nostro spogliatoio”, ha detto il coach degli Heat, Erik Spoelstra. “Quello che si desidera è sentirsi degni di vincere. E penso che i nostri ragazzi si sentissero all’altezza del compito”. Non sono bastati però i 28 punti di Mitchell, né i 27 di Andrew Wiggins. Zero punti in sei minuti di gioco per Simone Fontecchio. Per Miami la vacanza (e la fase delle riflessioni) è già iniziata.

– foto IPA Agency –

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