ROMA (ITALPRESS) – “L’Atalanta ha tutto, qualità, esperienza e opzioni. Da tanti anni segue lo stesso allenatore e la stessa filosofia, è una squadra empatica. Hanno interpreti ideali per il loro gioco. Due anni fa abbiamo vinto, lo scorso anno non è andata così ma abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni. Noi siamo questi, tosti e difficili da affrontare per chiunque”. Parla così Josè Mourinho, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro i bergamaschi. Partita nella quale sarà assente ancora una volta Chris Smalling, sul quale “non ci sono aggiornamenti – ha dichiarato lo Special One -. Non penso si allenerà nel mese di gennaio. In caso contrario sarebbe una sorpresa positiva. Queste cosa mi avvelena la stagione”. Contro i nerazzurri ci sarà invece Mancini che Mourinho ha definito “disponibile per giocare, ma recuperato no”.

Parlando dell’addio dfi Tiago Pinto il tecnico giallorosso dice:

“Non faccio considerazioni sul direttore perchè sono sempre molto rispettoso delle gerarchie. Io non sono nessuno, anche se ho tanti anni di esperienza, per commentare il lavoro di un superiore. Però posso dire che auguro il meglio a Pinto, lui lo sa perchè siamo amici. E’ stata una sua decisione che va rispettata. Ovunque io sarò, farò sempre il tifo per lui. In futuro è la stessa cosa, io non posso commentare. Se ci sarà fiducia nella mia esperienza parlerò, ma solo in famiglia, con la dirigenza”.

Mourinho si sofferma anche sul neo acquisto della Roma Huijsen: “Sappiamo chi è; un ragazzo giovane che ha 10 minuti di Serie A, ma anche uno dei prospetti del calcio europeo. Sarà un grandissimo giocatore. Il ragazzo è disponibile – ha proseguito il tecnico portoghese -, però è arrivato solo ieri e ha sostenuto un solo allenamento. Non so dirti se giocherà, se deve lo farà perchè ha grande fiducia in se stesso”, conclude.

