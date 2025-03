ROMA (ITALPRESS) – Pirelli allarga il suo impegno nel motomondiale: già fornitore unico in Moto2 e Moto3, lo sarà anche in MotoGp e MotoE dal 2027: sottoscritto un contratto quinquennale con scadenza 2031, con l’azienda italiana che prenderà il posto di

Michelin, confermata per la stagione in corso e quella successiva

come da contratto.

Pirelli farà coincidere il proprio ingresso con la stagione nella quale il campionato entrerà in una nuova era, visto il debutto delle nuove moto frutto dei regolamenti tecnici previsti proprio dal 2027. “Si afferma così la strategia di un unico fornitore per tutto il paddock, per fornire una scala di sviluppo ideale ai campioni di domani, impegnati nel proprio percorso verso i vertici di questo sport”, fa sapere Dorna, confermando che intanto Michelin resterà fornitore esclusivo della MotoGP e della MotoE fino al termine dell’attuale regolamento tecnico, cioé alla fine della stagione 2026. “Nei prossimi due anni continuerà a fornire supporto tecnico, prodotti e tecnologia di livello mondiale assicurando sicurezza e prestazioni in gare che affermano la MotoGP come lo sport più emozionante del mondo. Nel 2025 e 2026 Michelin sarà inoltre impegnata in MotoE. Lavorerà in questa cornice sul fronte dell’innovazione per rendere ancora più sostenibili i suoi pneumatici, già caratterizzati da un’alta percentuale di materiali rinnovabili e riciclati”.

“Dopo diversi mesi di discussioni relative al prolungamento del contratto di Michelin con la MotoGP oltre la stagione 2026, Dorna Sports ha deciso di selezionare un unico fornitore di pneumatici per tutte le classi – le parole di Piero Taramasso, Manager 2 ruote Michelin Motorsport – Purtroppo questo piano non è un’opzione per Michelin, che ha sempre dato priorità a MotoGP e MotoE”. Taramasso sottolinea che “la MotoGP rappresenta l’apice del motociclismo mondiale e ci serve come principale campo di test per tutte le innovazioni tecnologiche, è la piattaforma in cui Michelin sviluppa la propria esperienza, raccoglie tanti dati e stabilisce record in collaborazione con i produttori e i migliori piloti del mondo”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)