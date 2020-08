BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez ha subito una

seconda operazione oggi, dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per riparare l’omero destro aveva subito danni a causa dell’accumulo di stress. Il dottor Xavier Mir e il suo team presso l’Ospedale Universitari Dexeus di Barcellona hanno sostituito con successo la piastra di titanio e Marc Marquez ora rimarrà in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso.

“Marc Marquez è stato operato 13 giorni fa e oggi è tornato in sala operatoria. La prima operazione ha avuto esito

positivo, ciò che non era previsto era che la piastra fosse

insufficiente. Un accumulo di stress nell’area operata ha causato

alcuni danni alla piastra, quindi oggi la piastra in titanio è

stata rimossa e sostituita da una nuova fissazione” ha spiegato il dottor Xavier Mir. “Il pilota non ha sentito dolore durante questo periodo. Ha sempre seguito i consigli del medico e le sensazioni del suo corpo. Sfortunatamente, uno stress eccessivo ha causato questo problema. Ora dobbiamo aspettare 48 ore per capire i tempi di recupero”.

