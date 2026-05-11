MotoGP, Marc Marquez già in piedi: “L’operazione è stata un successo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione è stata un successo! Sono davvero grato per i vostri gentili messaggi e il vostro supporto. Un ringraziamento speciale all’equipe medica per il loro incredibile lavoro”. Lo ha scritto sui social Marc Marquez, con a corredo del post una foto che lo vede a bordo piscina sorridente e già in piedi. Il pilota spagnolo è stato sottoposto nelle scorse ore ad un doppio intervento dopo la caduta nella gara Sprint del Gp di Francia di sabato scorso: uno riguarda la frattura al quinto metatarso del piede destro, l’altro quello legato alla spalla.

– Foto IPA Agency –

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