Coppa Italia, Guida arbitro della finale Lazio-Inter

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Marco Guida a dirigere mercoledì alle 21 la finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter. L’arbitro della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Alassio e Baccini, quarto uomo Zufferli, al Var ci saranno Mazzoleni e Di Paolo.
– foto IPA Agency –
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