Mariani arbitra la finale di Conference League, a Siebert PSG-Arsenal di Champions

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Ci sarà almeno un po’ d’Italia nelle finali delle coppe europee. La Uefa ha infatti affidato a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia la finale di Conference tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, in programma allo stadio di Lipsia, in Germania, mercoledì 27 maggio alle 21. Il 40enne arbitro internazionale dal 2019 dirigerà la sua prima finale di una competizione Uefa per club dopo aver fatto da quarto uomo nella finale di Europa League dello scorso anno a Bilbao. In questa stagione ha diretto sette partite di Champions, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Psg, e una di Europa League. Nella squadra arbitrale anche gli assistenti di linea Daniele Bindoni e Alberto Tegoni e al Var Marco Di Bello e Daniele Chiffi.

Per quanto riguarda le altre finali, quella di Champions di sabato 30 maggio alle 18 a Budapest fra Psg e Arsenal è stata affidata al 41enne tedesco Daniel Siebert, pure lui alla prima finale europea, mentre il francese François Letexier è stato designato per Friburgo-Aston Villa, ultimo atto dell’Europa League che si giocherà al Besiktas Park di Istanbul mercoledì 20 maggio alle 21. Letexier vanta nel suo curriculum anche la finale di Euro2024 fra Spagna e Inghilterra e la Supercoppa Europea 2023 fra Manchester City e Siviglia. Infine la finale della Champions femminile, sabato 23 maggio a Oslo fra Barcellona e Lione, sarà diretta dalla svedese Tess Olofsson. Anche qui ci sarà un po’ di Italia visto che al supporto Var è stato chiamato Michael Fabbri.

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