MotoGP, Di Giannantonio conquista la pole in Brasile davanti a Bezzecchi e Marquez

Mandatory Credit: Photo by GIGI SOLDANO/DPPI/Shutterstock (16783811ep) 49 DI GIANNANTONIO Fabio (ita), Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Ducati Desmosedici GP26, action during the 2026 Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil from March 20th to 22th, in Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, Brazil MOTO - MOTO GP - BRAZIL GRAND PRIX 2026, Goiânia, Brazil - 20 Mar 2026

GOIANIA (BRASILE) (ITALPRESS) – Dopo essere passato dal Q1, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) ha siglato la pole position del Gran Premio del Brasile. Sul circuito Ayrton Senna, il tempo realizzato dal pilota romano è stato di 1’17″410. Partirà secondo, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia, +0″070): terzo, invece, Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0″081). Bene anche Fabio Quartararo (Yamaha, +0″151), autore del quarto tempo. Jorge Martin (Aprilia, +0″220) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0″292) si piazzano rispettivamente quinto e sesto.

In terza fila, nell’ordine, troviamo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta. In quarta, invece, Johann Zarco (Honda LCR), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Prima Pramac). Le tante cadute nel corso delle qualifiche testimoniano le insidie di questo circuito. Sono scivolati Bagnaia, Marc Marquez, Di Giannantonio, Martin e Acosta.

VORAGINE IN PISTA: RINVIATE MOTO2 E 3, SPRINT IN DUBBIO

Il programma del sabato del Gran Premio del Brasile è stato momentaneamente interrotto a causa di alcuni problemi sul circuito Ayrton Senna. A seguito, infatti, delle qualifiche di MotoGP, sul rettilineo principale del tracciato si è aperta una voragine che ha costretto gli organizzatori all’immediato intervento. La Race Direction ha deciso, dunque, di rinviare le qualifiche di Moto2 e 3, mentre, al momento, la Sprint di MotoGP è ancora confermata. Nuove indicazioni saranno fornite alle ore 18 italiane (le 14 locali).

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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