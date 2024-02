MANDELLO DEL LARIO ROMA (ITALPRESS) – La nuova Moto Guzzi V85 è una delle novità moto più attese di quest’anno. La iconica enduro, che ha combinato il più autentico stile del marchio dell’aquila con la versatilità di una moderna on-off dedicata al turismo avventuroso, diventa ora una vera famiglia, declinata in tre diverse versioni che saranno sul mercato a partire dal prossimo mese di marzo. V85 Strada è pensata all’uso quotidiano. Si distingue per le ruote in lega con pneumatici stradali, per il parafango anteriore basso e per i tre Riding Mode (Strada, Pioggia, Sport) che gestiscono ABS, Traction Control e mappe motore. V85 TT rappresenta l’essenza più autentica della motocicletta dedicata al turismo. Si distingue per le ruote a raggi tubeless, per i 4 Riding Mode (Strada, Sport, Pioggia e Off-Road) che gestiscono i controlli elettronici (tra cui il Cornering ABS) grazie alla piattaforma inerziale a sei assi. Sono di serie la protezione motore e il maniglione del passeggero in alluminio, oltre ai paramani e alla regolazione del precarico idraulico della molla dell’ammortizzatore.

V85 TT Travel è la versione top di gamma con un allestimento sontuoso dedicato al turismo che comprende le valigie rigide, la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, manopole e sella riscaldabili, oltre ad un più protettivo parabrezza. Cinque sono i Riding Mode: oltre a Strada, Sport, Pioggia e Off-Road si aggiunge anche il Custom (previsto come accessorio per le altre due versioni di V85) che permette di personalizzare i controlli a seconda delle proprie esigenze di guida. I prezzi, comprensivi di Iva sono 12.499 euro per la V85 Strada, 13.499 euro per la V85 TT e 14.999 euro per la versione TT Travel.

