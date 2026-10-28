ROMA (ITALPRESS) – Nasce The Trip, la nuova roadster 500 che inaugura una nuova generazione di Moto Guzzi. Una moto progettata per chi vuole scegliere il carattere di un marchio leggendario e la semplicità di utilizzo che la vita moderna richiede. Una moto, spiega una nota, che “rende speciale ogni spostamento. Dal tragitto verso l’ufficio all’uscita improvvisata dopo il lavoro. Dal percorso più veloce al viaggio più bello”.

The Trip è stata progettata per essere “intuitiva fin dal primo istante”. Con soli 180 kg in ordine di marcia, una posizione di guida naturale e una sella accessibile a partire da 790 mm da terra, tutto appare semplice, facile, immediato. Grazie a un pacchetto tecnologico “da moto di classe superiore, a un design contemporaneo e a una ciclistica agile e divertente, Moto Guzzi The Trip riesce a coniugare accessibilità e dinamismo come poche altre moto della categoria”. Una proposta capace di conquistare chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote, di soddisfare i motociclisti più esperti e di riaccendere la passione di chi torna a guidare dopo anni. Una Moto Guzzi di media cilindrata e di grande personalità. Ogni elemento “è stato progettato seguendo una filosofia di sottrazione, lasciando emergere ciò che conta davvero: proporzioni equilibrate, superfici pulite e la presenza scenica del motore bicilindrico verniciato di un nero profondo e minimale”.

Il serbatoio metallico da 15 litri unisce eleganza e funzionalità. Il gruppo ottico Full LED interpreta l’iconica Aquila Moto Guzzi in chiave moderna. Il display TFT circolare da 3,6 pollici dialoga naturalmente con lo smartphone e accompagna ogni viaggio con informazioni chiare e immediate. I blocchetti a manubrio retroilluminati sono facili e intuitivi, per avere tutto sotto controllo anche di notte. Il nome della moto appare elegantemente ricamato sulla sella.

Al centro di The Trip c’è un moderno motore bicilindrico parallelo da quasi 48 CV, perfettamente compatibile con patente A2. La sua forza è rendere piacevole ogni chilometro. La risposta è fluida, con la maggior parte della coppia già disponibile fin dai bassi regimi. La guida è rilassata nel traffico urbano e coinvolgente quando la strada si apre fuori città.

Tutto è pensato per generare fiducia, naturalezza e piacere di guida. Perchè il divertimento non nasce dalla complessità. Nasce dal sentirsi immediatamente in sintonia con la propria moto.

The Trip mette a disposizione tutta la tecnologia che serve, esattamente quando serve. L’acceleratore elettronico Ride-by-Wire e le tre modalità di guida permettono di adattare il carattere della moto a ogni situazione: Road, Per affrontare ogni giorno con fluidità e comfort; Sport, per aggiungere energia e divertimento ai percorsi preferiti; Rain, per affrontare le condizioni più difficili con maggiore sicurezza.

Completano l’esperienza la navigazione integrata a pittogrammi e il Quick Shifter, accessori pensati per rendere ogni uscita ancora più semplice e coinvolgente. La nuova The Trip 500 sarà protagonista all’interno dello stand Moto Guzzi a Eicma, in programma a Rho Fiera dal 5 all’8 novembre 2026 e disponibile presso i Concessionari ufficiali a inizio 2027.

– Foto ufficio stampa Gruppo Piaggio –

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