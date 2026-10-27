Renault Clio si aggiudica il Premio Auto Europa 2027, a Hyundai Ioniq 3 e Lancia Gamma gli altri riconoscimenti

ROMA (ITALPRESS) – È la Renault Clio la vincitrice del Premio Auto Europa 2027. La vettura si aggiudica il riconoscimento assegnato da UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti Automotive, al termine di una selezione che ha coinvolto i giornalisti specializzati, la Giuria Popolare e gli Opinion Leader. Il verdetto, si legge in una nota, arriva al termine di un confronto fra sette finaliste, espressione di differenti strategie industriali, filosofie progettuali e interpretazioni della mobilità contemporanea.

A ospitare l’appuntamento conclusivo è stata Bosch Italia, partner istituzionale della manifestazione, che ha riunito a Milano giornalisti, rappresentanti dell’industria automobilistica e protagonisti del mondo della mobilità. Il riconoscimento è stato consegnato da Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis di Villafranca di Verona, realtà che valorizza il patrimonio storico della motorizzazione e testimonia il legame tra automobile, cultura, design e innovazione.

La vincitrice ha prevalso su una rosa di concorrenti di alto livello: Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60. Un confronto che racconta un’industria impegnata a ridefinire il proprio futuro, fra elettrificazione, evoluzione tecnologica, attenzione ai costi e nuove aspettative degli automobilisti. In questo scenario, il Premio Auto Europa conferma la propria vocazione: riconoscere le vetture che meglio interpretano le esigenze del mercato e le sfide della mobilità europea.

La Renault Clio rinnova la propria formula attraverso uno stile audace che ne ridefinisce la personalità senza tradirne lo spirito. Una vettura che nella sesta generazione evolve nelle forme e nelle dotazioni, puntando su soluzioni efficienti e contenuti aggiornati per confermare la propria competitività nel segmento di riferimento. Come ha dichiarato Carlo Leoni Image & Communication Director del Gruppo Renault Italia: “Ricevere il Premio Auto Europa rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dal nostro team.

La sesta generazione di Clio è già un buon successo commerciale. Rinnovare un’icona non è mai facile, ma questa vettura si conferma ideale in particolare per il nostro mercato e premia una visione dell’automobile capace di coniugare innovazione, qualità e attenzione alle esigenze concrete dei clienti. In una fase di profonda trasformazione del settore, questo risultato ci incoraggia a proseguire lungo la strada intrapresa”.

Accanto alla vincitrice assoluta, l’edizione 2027 ha assegnato due riconoscimenti che restituiscono sensibilità e prospettive differenti sul futuro dell’automobile. La Giuria Popolare ha eletto damigella d’onore Lancia Gamma. A consegnare la coppa è stata Maurizia Bagnato, Direttore Innovazione e Vendite di Bosch Italia. Lancia Gamma interpreta il desiderio di un marchio storico di ritrovare la propria identità e riaffermare il valore del design italiano. Un progetto che punta su un prodotto disegnato e sviluppato interamente in Italia, con l’obiettivo di riportare al centro eleganza, personalità e tradizione, proiettandole verso una nuova stagione del marchio. “Il voto del pubblico aggiunge alla valutazione degli esperti il punto di vista di chi l’automobile la sceglie, la guida e ne misura quotidianamente qualità, utilità e valore”, dice Maurizia Bagnato. Alessio Scutari, Managing Director Lancia Italia, ha sottolinetao: “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che ha un valore speciale perché nasce dall’apprezzamento degli italiani. È un segnale importante, che premia un progetto autenticamente italiano, dal design del Centro Stile a Torino, alla progettazione, fino alla produzione presso lo stabilimento Stellantis a Melfi, espressione del talento, della creatività e del saper fare del nostro Paese. Desidero quindi ringraziare tutti coloro che hanno votato a nostro favore e soprattutto tutte le persone che, con passione e competenza, hanno contribuito alla nascita di Gamma. Siamo convinti che questo prestigioso riconoscimento rappresenti solo il primo di molti traguardi che Nuova Lancia Gamma saprà raggiungere nel suo percorso”.

La Giuria degli Opinion Leader ha premiato Hyundai Ioniq 3. A consegnare la coppa è stato Simonpaolo Buongiardino, Presidente Confcommercio Mobilità Federmotorizzazione. Questa vettura compatta si inserisce in uno dei segmenti più competitivi del mercato e che rappresenta una sfida importante per il costruttore. Hyundai punta su innovazione e tecnologia funzionale, con una proposta capace di coniugare le esigenze della mobilità contemporanea con la necessità di distinguersi in un panorama sempre più affollato. “Un risultato che mette in evidenza una particolare capacità di interpretare le trasformazioni del settore attraverso il progetto, la tecnologia e le nuove esigenze della mobilità”, sottolinea Giulio Marc D’Alberton, Head Dipartimento PR & Events.

I tre verdetti compongono così una fotografia articolata dell’automobile europea: quella valutata dai professionisti dell’informazione, quella apprezzata dagli Opinion Leader e quella preferita dal Pubblico.

Gaetano Cesarano, presidente UIGA, ha dichiarato: “Il Premio Auto Europa rappresenta un osservatorio privilegiato sull’evoluzione dell’automobile e sulle strategie con cui i costruttori affrontano una fase di cambiamento senza precedenti. Le sette finaliste esprimono percorsi diversi, ma condividono la necessità di coniugare innovazione, qualità e capacità di rispondere alle aspettative degli automobilisti. Il valore di questo premio risiede anche nel confronto tra il giudizio dei giornalisti, quello degli Opinion Leader e quello del pubblico: tre prospettive che aiutano a leggere un mercato sempre più complesso. Ringraziamo Bosch Italia per l’ospitalità e il sostegno, tutti i componenti delle giurie e tutte le aziende che hanno contribuito al successo di questa edizione”.

Maurizia Bagnato, Direttore Innovazione e Vendite di Bosch Italia, ha commentato: “Le vetture finaliste del Premio Auto Europa mostrano quanto l’innovazione automobilistica si sviluppi oggi su più fronti: elettrificazione, sicurezza, digitalizzazione, efficienza e qualità dell’esperienza di guida. In un contesto internazionale caratterizzato da una competizione crescente, la capacità di trasformare la tecnologia in soluzioni concrete per le persone è un fattore decisivo. Iniziative come Auto Europa favoriscono il dialogo fra industria, informazione e pubblico e contribuiscono a valorizzare il lavoro di chi sta costruendo la mobilità di domani”.

La proclamazione di Auto Europa 2027 ha riunito esponenti del mondo automotive, rappresentanti delle aziende partner e protagonisti dell’informazione e della ricerca. Accanto a Bosch Italia, hanno partecipato OMR Automotive, Point S, ASI e ACI, insieme a esperti e accademici, tra cui Giulio Maternini ed Enrico Bonizzoli. Dal 1987 il Premio Auto Europa continua a mettere a confronto le novità più significative della produzione automobilistica europea. Un esercizio di valutazione che va oltre il singolo modello: le automobili selezionate raccontano come cambiano le tecnologie, le strategie dei costruttori e il rapporto tra le persone e la mobilità. In un mercato attraversato dalla transizione energetica, dalla competizione globale e da una crescente attenzione al prezzo, la sfida resta trovare un equilibrio fra progresso tecnico, sostenibilità e accessibilità. E ancora una volta il Premio Auto Europa ha rinnovato il confronto fra informazione specializzata, industria e pubblico sui temi dell’innovazione e dell’evoluzione della mobilità.

– Foto ufficio stampa UIGA –

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