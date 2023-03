Mostra su Trovajoli a Roma, Gualtieri “Omaggio a figura straordinaria”

"È una mostra bellissima che rende omaggio a una figura straordinaria. Un autore di musiche indimenticabili. Noi vogliamo investire molto su Roma come città di una vibrante creatività e produzione culturale di oggi, con le radici nel passato, ma anche con lo sguardo al mondo, com'era anche la musica di Trovajoli". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della conferenza stampa di presentazione della mostra "Armando Trovajoli. Una leggenda in musica". xl5/trl/gsl