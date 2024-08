VENEZIA (ITALPRESS) – “Il Veneto e Venezia sono location di straordinaria bellezza, cornice perfetta per ospitare la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, vetrina d’eccezione per promuovere il territorio, e occasione privilegiata per valorizzare le esperienze e le potenzialità che questi luoghi sanno esprimere. Questa edizione, così attesa grazie al ritorno delle grandi stelle di Hollywood, è ancora una volta l’occasione per mostrare al mondo il Veneto quale set ideale per le produzioni audiovisive. Sostenere e incoraggiare la produzione cinematografica nella nostra regione significa anche sostenere cultura, turismo e occupazione, oltre a contribuire al prestigio della Mostra del Cinema di Venezia come evento di spicco nel panorama cinematografico mondiale. Al direttore artistico della Biennale Cinema, Alberto Barbera, e al presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco rinnovo i miei complimenti per la prestigiosa manifestazione”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, interviene a poche ore dall’inaugurazione della 81. Edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

“Il cinema – dice ancora il Presidente- e più in generale il mondo della cultura sono settori nei quali l’amministrazione regionale crede con forza dedicando sostegni, investimenti e azioni che, uniti al prezioso lavoro della Fondazione Veneto Film Commission, costituiscono oggi “il sistema veneto del cinema”. Sapendo ben utilizzare i fondi strutturali europei, dal 2018 al 2027 contiamo di investire in tutto 30 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere la crescita delle imprese operanti nei settori della cultura, dello spettacolo e della produzione cinematografica favorendo processi di innovazione e incremento dei livelli occupazionali. La presenza della Regione del Veneto e della Fondazione Veneto Film Commission alla Mostra internazionale d’arte cinematografica con lo spazio ospitato all’Hotel Excelsior del Lido conferma l’impegno dedicato al consolidamento e allo sviluppo di questo sistema. Si tratta di spazio sempre più conosciuto dal pubblico della Mostra, dai cittadini del Veneto, e dai giovani che quest’anno ospita oltre settanta eventi, che invito tutti a seguire”.

“Lo spazio della Regione del Veneto alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia propone un programma ricco di appuntamenti che conferma ancora una volta la qualità e la vivacità del Veneto e lo stretto legame tra cinema e territorio- interviene l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari-. Tanti gli argomenti che verranno affrontati, come il dialogo tra istanze diverse, l’attenzione ai temi di attualità, alla cooperazione europea, la presentazione di festival e docufilm, le professioni dell’industria cinematografica oltre che la formazione e le tecnologie innovative per il cinema. E ancora i finanziamenti al settore delle produzioni cinematografiche, ma anche storie di ispirazione nell’ambito del sociale, cultura, turismo, identità, oltre alle ricchezze dell’offerta territoriale veneto. Nell’anno di Veneto Regione Europea dello Sport 2024, sarà ospitata anche la presentazione alla stampa della IV Edizione dell’ACES International Video Awards 2024. Ogni incontro sarà occasione di apertura al dialogo e contribuisce a promuovere la comprensione reciproca e l’interesse a scoprire nuove tendenze e stili, favorendo la rete professionale e promuovendo il cinema veneto”.

