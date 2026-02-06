Mosca, attentato contro il Generale e vicecapo dell’intelligence militare russa Alexeyev: è grave

RUSSIA, MOSCOW REGION - MARCH 11, 2025: An ambulance vehicle is pictured outside an apartment building in the town of Ramenskoye, 46km southeast of Moscow, damaged by drone fragments. Veronika Zorina/TASS/Sipa USA

MILANO (ITALPRESS) – Il Generale di corpo d’armata russo e vice capo della Direzione Principale dello Stato Maggiore Generale presso il Ministero della Difesa russo, Vladimir Alexeyev, è stato colpito da più colpi di arma da fuoco. L’ufficio del procuratore di Mosca ha dichiarato che Alexeyev è stato colpito più volte in un edificio residenziale nel nord-ovest della capitale russa da un aggressore sconosciuto che è fuggito dalla scena. Alexeyev al momento è ricoverato in Ospedale in gravi condizioni.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

