MILANO (ITALPRESS) – Il Generale di corpo d’armata russo e vice capo della Direzione Principale dello Stato Maggiore Generale presso il Ministero della Difesa russo, Vladimir Alexeyev, è stato colpito da più colpi di arma da fuoco. L’ufficio del procuratore di Mosca ha dichiarato che Alexeyev è stato colpito più volte in un edificio residenziale nel nord-ovest della capitale russa da un aggressore sconosciuto che è fuggito dalla scena. Alexeyev al momento è ricoverato in Ospedale in gravi condizioni.

