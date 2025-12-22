Mosaner “Emozione indescrivibile ricevere il Tricolore da Mattarella”

ROMA (ITALPRESS) - "È un mix di emozioni indescrivibili, ricevere la bandiera dal presidente Mattarella è inspiegabile. Un’emozione grandissima”. Lo ha detto il campione di curling Amos Mosaner, portabandiera azzurro alla cerimonia d’apertura di Milano-Cortina, uscendo dal Quirinale, dove si è tenuta la consegna del tricolore agli alfieri azzurri. “Sarà una responsabilità cercare di far bene e fare bella figura in casa, ma soprattutto far conoscere uno sport che non è conosciuto da tutti. Cercheremo di dare il meglio e speriamo di avvicinare qualche giovane e farlo innamorare di questa disciplina", ha aggiunto il fuoriclasse azzurro. (ITALPRESS). mec/azn/mc/red