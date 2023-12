BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ morto il musicista e chitarrista Jimmy Villotti. Aveva 78 anni. Nel suo curriculum spiccano le collaborazioni con Lucio Dalla, Francesco Guccini, Ornella Vanoni, Sergio Endrigo e Paolo Conte.

“Con Villotti non se ne va solo un grande musicista, scompare un protagonista importante di Bologna e della nostra regione, un artista che è stato capace di raccontare e interpretare la vita culturale senza mai dimenticare le proprie origini – affermano

il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori”. Villotti era anche

autore, scrittore, animatore del mondo musicale fin dai primi anni Sessanta.

“Grande tra i grandi, Jimmy ha saputo portare un contributo fondamentale allo sviluppo musicale italiano come compositore e cantautore, nonchè al fianco di artisti quali Paolo Conte, Morandi, Lucio Dalla, Francesco Guccini, Ornella Vanoni e tanti altri, sempre con uno sguardo alla sua passione per la musica jazz. Ci mancherà e mancherà ai tanti che non sapevano di conoscerlo, ma che hanno amato i suoi fraseggi alla chitarra” concludono.

“Che dolore questa notizia. Se ne va un grande artista, un intellettuale, un innamorato di Bologna ma soprattutto un uomo gentile e leggero, come l’avrebbe descritto Italo Calvino, una grande persona, che ha dato un grande contributo alla musica italiana.Mi stringo alla famiglia e agli amici a nome di tutta la città. A lui dobbiamo molto. Addio Jimmy” ha dichiarato il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

