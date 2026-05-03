Funerali Zanardi: il sindaco di Bologna proclama il lutto cittadino

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha proclamato il lutto cittadino per martedì 5 maggio, in occasione dei funerali di Alex Zanardi, per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina verso la scomparsa del campione bolognese. Per l’intera giornata le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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