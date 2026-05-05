A Reggio Emilia sequestrate 90 tonnellate di cereali e legumi invase dai roditori

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – A Reggiolo (Reggio Emilia) maxi sequestro di cereali e legumi nel reggiano, oltre 90 tonnellate di prodotti invasi da roditori e privi di tracciabilità: denunciato il titolare di un’azienda del settore. L’operazione, condotta dai carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Parma, nell’ambito di un’articolata attività di controllo dedicata alla tutela del consumatore e alla protezione della filiera “Cerealicola – Ortofrutticola”, coadiuvati da personale della locale AUSL, ha portato alla denuncia del titolare di una società alimentare “ritenuto responsabile di gravi violazioni alle norme sulla sicurezza e conservazione dei cibi”.

Durante l’ispezione nei magazzini dell’unità locale, i militari hanno trovato e sottoposto a sequestro penale 90.895 chili di cereali e legumi, per un valore commerciale stimato in circa 200 mila euro.

La merce, proveniente dal Sud America, pronta per essere immessa sul mercato, è risultata stoccata in condizioni ambientali del tutto inadeguate: i prodotti e i locali di deposito erano infatti invasi da roditori vivi ed escrementi, rendendo gli alimenti insalubri e pericolosi per la salute pubblica.

Contestualmente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ulteriori 2.000 kg di prodotti, del valore di 5.000 euro. Le irregolarità riscontrate in questo caso riguardano la mancanza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità della merce e l’esecuzione di operazioni di confezionamento senza la prevista notifica sanitaria alla competente ASL.

L’ingente quantitativo di merce è stato affidato in custodia giudiziale in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e sanitaria.

Le indagini hanno avuto origine da riscontri emersi nell’ambito di specifici e mirati controlli svolti nel quadro delle linee d’azione operative concordate in seno alla Cabina di Regia (organo di coordinamento costituito in seno al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste).

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).