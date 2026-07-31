MILANO (ITALPRESS) – Il calcio italiano piange la morte di Franco Baresi. La bandiera del Milan si è spento nella notte all’età di 66 anni. Lo annuncia il Milan sui social. “La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità

saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

Il Milan, in un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale, sottolinea come “non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima.

Ma tutto il Milan e tutti i milanisti devono provare a essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha

reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

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