Morto a 69 anni il tecnico del Boca Juniors Miguel Angel Russo

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Miguel Angel Russo non ce l’ha fatta. Il 69enne allenatore del Boca Juniors è decdeduto nella notte italiana a Buenos Aires. “L’Atletico Boca Juniors annuncia con profonda tristezza la scomparsa di Miguel Angel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nel nostro club e sarà sempre un esempio di allegria, calore umano e impegno. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore. Addio, caro Miguel!”, l’annuncio del Boca. Russo, che dal 21 settembre aveva dovuto lasciare la guida della squadra per motivi di salute, è deceduto in seguito a una lunga malattia che combatteva dal 2017.

Lunedì scorso le sue condizioni si erano aggravate, tanto da essere ricoverato in terapia intensiva per un’infezione alle vie urinarie. Nella notte italiana l’annuncio del suo decesso. Nato a Lanus nel 1956, da calciatore (centrocampista) ha vestito la maglia dell’Estudiantes (dal 1975 al 1988) e dell’Argentina (17 presenze con l’Albiceleste), per poi cominciare la carriera da allenatore nel Lanus e poi tornare nel club di La Plata.

Successivamente ha guidato tanto altre squadre argentine, tra queste Rosario Central, San Lorenzo, Velez e Racing. Era alla sua terza esperienza alla guida del Boca Juniors con cui nel 2007 vinse la Libertadores con Juan Roman Riquelme, ora presidente del club, come giocatore. In Europa ha vissuto una breve esperienza in Spagna, sulla panchina del Salamanca, ma ha allenato anche in Cile (Universidad), Messico (Morelia), Colombia (Millonarios), Perù (Allianz Lima), Paraguay (Cerro Porteno) e Arabia Saudita (Al Nassr).

– Foto IPA Agency –

