Moratti “Su fatti di Torino decisione che lascia sconcertati”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Siamo di fronte a una decisione che lascia sconcertati. Una ragazzina di tredici anni subisce, secondo l'accusa, una violenza terribile, le forze dell'ordine individuano rapidamente il presunto responsabile, la Procura chiede il carcere e dopo appena due notti quell'uomo torna libero. Il rispetto per l'autonomia della magistratura e per la presunzione di innocenza non impedisce di chiedere come una decisione simile possa essere compresa dalla vittima, dalla sua famiglia e dai cittadini". Così Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia. ads/azn (Fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)